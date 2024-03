WorldCoin. Comissão de Proteção de Dados suspende recolha de dados biométricos

A Comissão Nacional de Proteção de Dados ordenou à WorldCoin Foundation a suspensão da recolha de dados biométricos.

Num comunicado citado esta terça-feira pelo Jornal de Notícias, é dito que a CNPD deliberou "suspender, no território nacional, a recolha de dados biométrico da íris, dos olhos e do rosto realizada pela WorldCoin Foundation", com "vista a salvaguardar o direito fundamental à proteção de dados pessoais", especialmente no caso de menores.

Esta decisão não é, contudo, final. A "limitação temporária de recolha de dados biométricos" tem o período de 90 dias, para que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tenha tempo para "concluir a sua averiguação e emitir decisão final".

A WorldCoin tem agora 24 horas para proceder à suspensão.

Recorde-se que a CNPD já tinha emitido um comunicado a 8 de março onde faz "algumas recomendações e aconselha os cidadãos a ponderar muito bem a cedência destes dados sensíveis".