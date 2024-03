Sagrada Família em Barcelona "estará concluída em 2026"

A basílica da Sagrada Família de Barcelona estará concluída em 2026, 144 anos após o lançamento da primeira pedra.

A data foi revelada pelo The Guardian que cita o presidente da organização encarregada de concluir a obra-prima de Antoni Gaudí. A concretizar-se coincide com o centenário da morte do arquiteto do edifício.

Esteve Camps garante que há dinheiro e material para terminar o edifício, incluindo a torre central de 172,5 metros dedicada a Jesus Cristo, tornando a Sagrada Família o edifício mais alto de Barcelona.

Já os trabalhos em esculturas e detalhes decorativos e, acima de tudo, a controversa escadaria que conduz àquela que acabará por ser a entrada principal, deverão continuar até 2034.