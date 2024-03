Madonna vai dar um concerto gratuito na praia de Copacabana para um milhão de pessoas

A cantora norte-americana Madonna vai dar um concerto gratuito em Copacabana, a famosa praia da cidade brasileira do Rio de janeiro a 4 de maio, no qual a organização espera cerca de um milhão de pessoas, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com um comunicado da organização do evento, este será o último concerto no âmbito da digressão "The Celebration Tour" e "o maior show da cantora de todos os tempos".

Será também o único concerto da digressão que a cantora e atriz norte-americana vai dar na América do Sul, que até agora a levou a países da Europa e da América do Norte.