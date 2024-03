Patti Smith inaugura exposição no MAC CCB e canta “Lisboa Antiga” que o pai adorava

O cabelo branco vem apanhado em duas tranças. Aos 77 anos, Patti Smith aviva as memórias de infância nesta passagem por Lisboa. No MAC CCB, onde este sábado inaugura a exposição “Evidence”, que criou com os Soundwalk Collective, a cantora e poeta norte-americana lembra uma música que o seu pai cantava chamada “Lisboa Antiga”

Patti Smith não só arriscou dizer o nome em português, por duas vezes, como trauteou a canção que o “pai adorava” e que foi eternizada na voz da fadista Amália Rodrigues.

“Contente e orgulhosa” por estar em Lisboa, Patti Smith lembrou: “Já aqui dei concertos, andei pelas ruas, admirei os candeeiros, os azulejos e já me sentei na mesa de café de Pessoa.” Smith mostra que está muito feliz por estar em Lisboa.

No MAC CCB, depois de ter visitado a exposição “Evidence”, criada para o Centro George Pompidou, em Paris, e que agora chega a Lisboa, mas com algumas alterações, Patti Smith explicou que o seu trabalho com Stephan Crasneanscki nasceu no ar - foi num voo entre de Paris para Nova Iorque que conheceu responsável dos Soundwalk Collective, uma plataforma de artes sonoras contemporâneas.

Patti Smith confessa que não gosta de conversar com ninguém enquanto viaja, mas foi a poesia que a aproximou de Stephan, num encontro que dura até hoje: são “grandes amigos e companheiros de trabalho”.

Smith e Crasneanscki trabalharam num tríptico de álbuns e, mais tarde, nasceu a exposição em que quiseram fazer uma homenagem a três poetas franceses: Antonin Artaud, Arthur Rimbaud e René Daumal.

A esta galeria de poetas somaram a sua arte através do som, da imagem, do desenho e da instalação. Com curadoria de Chloé Siganos e Jean-Max Colard, a exposição propõe ao visitante uma experiência sensorial.