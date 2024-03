Porto celebra Dia dos Centros Históricos com mais de 80 atividades

A comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos, que se assinala a 28 de março, arranca já esta sexta-feira na cidade do Porto. O programa tem previstas mais de 80 atividades.

A programação abrange vários pontos turísticos do Centro Histórico do Porto, como Torre dos Clérigos, Quartel do Carmo, Praça da Batalha, Largo Amor de Perdição, entre outros.