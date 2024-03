Patti Smith inaugura exposição no MAC CCB e canta “Lisboa Antiga” que o pai adorava

A esta galeria de poetas somaram a sua arte através do som, da imagem, do desenho e da instalação. Com curadoria de Chloé Siganos e Jean-Max Colard esta exposição propõe ao visitante uma experiência sensorial.

No MAC CCB depois de ter visitado a exposição “Evidence” que foi criada para o Centro George Pompidou, em Paris e que agora chega a Lisboa, mas com algumas alterações, Patti Smith explicou que o seu trabalho com Stephan Crasneanscki nasceu no ar. Foi num voo entre de Paris para Nova Iorque que conheceu responsável dos Soundwalk Collective, uma plataforma de artes sonoras contemporâneas.

O cabelo branco vem apanhado em duas tranças. Aos 77 anos, Patti Smith aviva as memórias de infância nesta passagem por Lisboa. No MAC CCB, onde este sábado inaugura a exposição “Evidence” que criou com os Soundwalk Collective, a cantora e poeta norte-americana lembrou a música que o seu pai cantava chamada “Lisboa Antiga”

Na segunda sala cruzam-se desenhos de Patti Smith, fotografias de viagens, filmes, objetos recolhidos em várias partes do mundo. À poesia de Artaud, Rimbaud e Daumal são associados destinos. México, Etiópia e a Índia são protagonistas nesta exposição que tem como painel central um grande mural construído pelos artistas ao longo do tempo.

Questionada pela Renascença sobre o que espera que o público leve consigo depois de visitar a exposição, Patti Smith recorre às palavras do poeta Daumal que no final da sua vida se questionou sobre “o que procuramos”, para afirmar que “cada um pode decidir por si, o que quer com esta exposição”.

“Talvez procurem apenas ver os locais, os filmes, os materiais de outros países; ou talvez um profundo conhecimento destes poetas, ou até algo completamente pessoal”, refere a artista conhecida como a poetisa do Punk.

Também foi o poeta Daumal que escreveu que “A porta para o invisível deve ser visível” e daí este título “Evidence” que une esta exposição onde, segundo Patti Smith há “beleza no caos”. “Criar espaços é o que todos os artistas devem fazer, mas ao mesmo tempo apurar o sentido para atrair as pessoas para esses espaços de forma que se sintam confortáveis”, disse Smith sobre a exposição.

“Evidence” que vai estar no MAC CCB até 15 de setembro coincide com o concerto que Patti Smith dará este sábado no Grande Auditório no âmbito do Belém Soundfestival e que antecede outro espetáculo no domingo no Theatro Circo de Braga.