Bilheteira. "Duna: Parte Dois" fez mais dinheiro, "O Panda do Kung Fu 4" foi o mais visto

"Duna: Parte Dois" continua a liderar a bilheteira nacional pela terceira semana consecutiva, desde que estreou. O filme de Dennis Villeneuve conseguiu uma receita bruta de 369.747,73 euros e 47.589 espectadores.

Segundo o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), ao todo, a longa-metragem de ficção científica já fez 1.585.527,68 euros desde que estreou em Portugal e foi visto por 207.199 pessoas, em 21 dias. Mantém-se o segundo filme mais bem-sucedido do ano, atrás de "Todos Menos Tu".

Em semana de estreia, "O Panda do Kung Fu 4" foi o mais visto da semana, com 48.313 espectadores, mas fez menos dinheiro que "Duna", arrecadando 297.733,40 euros.

A explicação deverá estar na diferença de preços: "Duna: Parte Dois" tem dominado as salas maiores e mais caras - como, por exemplo, o formato IMAX - enquanto "O Panda do Kung Fu 4", como filme de animação, propicia mais a compra de bilhetes com descontos para crianças, estudantes e famílias.

A fechar o pódio semanal, "Bob Marley: One Love" somou mais 69.406,87 euros e foi visto por mais 10.994 espectadores. Esta semana, a longa-metragem tornou-se o terceiro filme a ultrapassar a marca de um milhão de euros, em Portugal. Ao todo, a longa-metragem já fez 1.014.415,25 euros e foi visto por 162.373 pessoas.

Destaque, ainda, para a estreia de "Amor em Sangue", filme de Rose Glass protagonizado por Kristen Stewart, no sétimo lugar da bilheteira nacional.

Esta semana, os valores totais das salas de Cinema voltaram a cair. Nos últimos sete dias, 168.532 pessoas foram aos cinemas, menos 7,2% do que na semana anterior, o que levou a uma receita de 1.106.399,73 euros (menos 8,9%).

Os dados completos da bilheteira portuguesa podem ser consultados no site oficial do ICA.