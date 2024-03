Belém Soundcheck - Novo festival no CCB arranca esta quinta-feira

Dois concertos já esgotados, de Maria João e Camané, dão início ao Belém Soundcheck, um novo festival no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, dedicado a múltiplos universos musicais, que este ano também conta com Patti Smith.

Este festival, que será bienal, tem uma programação para vários públicos, com quatro dias de concertos que vão do fado à música erudita, do jazz à eletrónica, das músicas do mundo às sonoridades exploratórias.

Esta quinta-feira, Camané vai interpretar um repertório dedicado a José Mário Branco, e Maria João apresentar "Songs for Shakespeare", a partir do universo literário do dramaturgo inglês.

A escritora e cantora norte-americana Patti Smith com os Soundwalk Collective, atua no sábado, assim como a cantora britânica Tirzah.

Na sexta -feira, o programa conta com a orquestra Il Giardino Armonico, o violoncelista Giovanni Sollima e o pianista brasileiro Amaro Freitas.

O festival encerra no domingo com a orquestra Kremerata Baltica, sob a direção de Gidon Kremer, a interpretar compositores como Arvo Pärt, Vidmantas Bartulise, Chopin e Astor Piazzolla.