A Vida Portuguesa vai ocupar o espaço que era da Livraria Férin

“Este é o começo de uma nova Vida Portuguesa no Chiado. Um momento feliz, graças a um encontro de vontades entre inquilino e senhorios exemplares, a família Germano de Sousa”, partilha aquela promotora citando um comunicado da Vida Portuguesa.

A Vida Portuguesa, de Catarina Portas, tem uma nova morada em Lisboa. Ocupará o espaço da Livraria Férin que tinha encerrado na Rua Nova do Almada.

A mesma empresa escreve ainda que quer fazer “deste espaço a loja mais bonita do Chiado. Uma loja que pertença ao lugar onde está, que conheça a sua comunidade, que dele tenha memória e que daí saiba olhar para longe”.

No final do ano passado, a centenária livraria Férin, em Lisboa, fechou portas por não ter conseguido superar as dificuldades financeiras, contabilísticas e de vendas dos últimos anos, anunciou a proprietária, a Ler Devagar.

A livraria, fundada em 1840, já enfrentava problemas financeiros quando foi adquirida em 2017 pela Ler Devagar, o projeto livreiro fundado por José Pinho.

Nesse ano, José Pinho propôs comprar a Férin, "o seu espólio e toda a sua estrutura de recursos humanos por apenas um euro. Herdando, claro está, uma monumental dívida histórica acumulada".