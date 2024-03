Portalegre JazzFest. Mário Laginha e Pedro Burmester homenageiam Bernardo Sassetti

Um concerto de homenagem a título póstumo ao músico Bernardo Sassetti, protagonizado por Pedro Burmester e Mário Laginha, é o destaque da 19.ª edição do Portalegre JazzFest, que vai decorrer de 18 a 20 de abril.

Promovido pela câmara municipal, o festival vai realizar-se no Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre (CAEP), no auditório do Museu de Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino e no Espaço Improvisos da aKadémia Jazz.

O evento vai começar, às 18h30 do dia 18 de abril, no auditório do Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino, com um espetáculo do percussionista e executante de marimba Pedro Carneiro.

À noite, às 21h30, o grande auditório do CAEP é o "palco" para a homenagem póstuma a Bernardo Sassetti (1970-2012), com um concerto que junta dois "monstros sagrados" do piano, os músicos Mário Laginha e Pedro Burmester, disse a autarquia.

Segundo a organização, o espetáculo incluirá "desde o tango de Piazzolla (uma bela memória da reação entusiástica do público de Buenos Aires) até o Scaramouche de Darius Milhaud", passando também "pela música de Mário Laginha em formato clássico".

"Os dois pianistas recordarão Bernardo Sassetti, cuja estrela brilhou intensamente na música portuguesa e se apagou cedo demais. Nove temas revelam um compositor refinado e singular, inquieto na busca de uma voz interior, que transparece em cada nota escrita com beleza e simplicidade desarmantes", lê-se no comunicado.

No dia seguinte, 19 de abril, o Espaço Improvisos da aKadémia Jazz vai acolher, pelas 18:00, uma "jam session", estando também anunciada uma outra sessão para o dia seguinte, pelas 17h00, ambas com entradas gratuitas.

Ainda no dia 19 de abril, pelas 21h30, o grande auditório do CAEP, acolhe a estreia do projeto Chromosome, liderado pelo baterista Mário Costa, com a participação de Gileno Santana no trompete, Benoi^t Delbecq no piano, sintetizadores e eletrónicas, e Bruno Chevillon no contrabaixo.

"Com a edição do álbum "Chromosome", Mário Costa dá mais um passo na sua carreira como compositor e como líder, conseguindo uma simbiose perfeita entre composição, improvisação, espaço e caos", disse a organização.

Para fechar a noite, pelas 23h15, no palco do café-concerto do CAEP, vai atuar o trio catalão (Espanha) Liba Villavecchia, com o convidado Luís Vicente.

No último dia do festival, a 20 de abril, o CAEP vai receber Sophie Agnel (piano), John Edwards (contrabaixo) e Steve Noble (bateria), pelas 21h30.

A encerrar o certame, pelas 23h15, está anunciado para o espaço do café-concerto do CAEP um espetáculo com "Garfo", constituído por Bernardo Tinoco no saxofone, João Almeida no trompete, João Fragoso no contrabaixo e João Sousa na bateria.

O programa do 19.º Portalegre JazzFest engloba ainda provas de vinhos e de produtos regionais, assim como uma feira do disco e do livro, no Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre.