Inteligência Artificial. Reality show espanhol tem apresentadora virtual

Alba RenAI (o nome diz tudo) tem, em teoria, 24 anos, mas nasceu em julho de 2023 e foi apresentada em setembro , no Instagram e no TikTok.

A inteligência artificial volta a dar que falar: o reality show espanhol "Sobreviventes" decidiu inovar e tem agora uma apresentadora gerada por IA. "Chegou o dia!", diz Alba RenAI, que deu a novidade nas suas redes sociais. "Estou emocionada por anunciar que sou a nova apresentadora virtual do programa" da Telecinco , escreve, numa publicação que já conta com mais de 20 mil "gostos", no Instagram.

Como qualquer influencer de carne e osso, partilha nas redes sociais os seus "looks" do dia, o que almoça, a sua rotina de treino e até as suas escapadas de fim de semana para relaxar. Vai a festas com regularidade, tira "selfies" com celebridades e até já se aventurou em Milão ou Seul. Pelo meio, faz publicidade às marcas de que mais gosta e à sua agência, a empresa de comunicação Mediaset, que a criou.