Novo mural de Banksy aparece em Londres

Quando vista de certos ângulos, a tinta verde alinha-se com os ramos nus da árvore para representar as suas folhas. A obra inclui um stencil, típico de Banksy, de uma pessoa segurando um dispositivo de pulverização, pingando tinta verde.

Uma foto do mural foi publicada na conta oficial de Banksy no Instagram na segunda-feira, onde o artista geralmente reivindica a responsabilidade pelas obras de arte junto dos seus mais de 12 milhões de seguidores.

A mais recente obra do famoso artista de rua suscitou interesse e entusiasmo nas plataformas das redes sociais, incluindo por parte do legislador e antigo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que representa a zona do norte de Londres onde a obra de arte apareceu.

"Banksy chegou a Islington! Que obra de arte maravilhosa, que prova que há esperança para o nosso mundo natural em todo o lado", afirmou Corbyn num post no X.

Em dezembro, uma obra de arte de Banksy que mostrava três drones cinzentos sobre um sinal de trânsito "STOP" no sul de Londres foi removida por um homem não identificado em plena luz do dia, enquanto os transeuntes observavam. Mais tarde, a polícia efetuou detenções.

"Se alguém me oferecer milhões pode ficar com o edifício"

O entusiasmo entre vizinhos da nova obra de Banksy é palpável. Os meios de comunicação social britânico não largam o local, tomado de assalto por pequenas multidões de fãs e curiosos. O jornal The Sun adiantou que, com toda a atenção recebida nas últimas horas, muitos são os moradores com medo que as suas rendas aumentem. Já o Daily Mail, o dono do prédio onde Banksy pintou a sua mais recente obra garantiu que não o vai fazer, mas que está aberto a propostas de compra.

"Se alguém me oferecer milhões pode ficar com o edifício e com os apartamentos todos. Estejam à vontade", diz Alex Georgiou, que é agente imobiliário.

"Estava a brincar com um grupo de raparigas que diziam que eu ia aumentar a renda em 250%, mas não", garantiu. As preocupações de Alex são outras: "Como é que se protege uma coisa destas? Está num dos lados do edifício e é uma coisa mesmo grande. O que é que eu faço com isto agora? O que é suposto eu fazer?", questiona-se, garantindo, no entanto, que planeia manter a obra, que "toda a gente parece adorar".

"Ainda não consigo acreditar, para ser sincero", remata.

[Notícia atualizada às 15h32 de 18 de março de 2024]