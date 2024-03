Morreu o poeta Nuno Júdice, "um autor decisivo"

O poeta, ficcionista, ensaísta e professor universitário Nuno Júdice morreu este domingo, em Lisboa, vítima de doença. Tinha 74 anos.

O velório realiza-se terça-feira das 18h00 às 22h00, na Basílica da Estrela, em Lisboa. A missa de corpo presente está agendada para quarta-feira. O funeral segue depois para o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa

Nuno Júdice nasceu no Algarve, em 1949, e assumiu em 2009 a direção da revista Colóquio-Letras da Fundação Calouste Gulbenkian.

Publicou o primeiro livro "A Noção de Poema", em 1972, e é um dos mais importantes nomes da poesia contemporânea.

Recebeu os mais importantes prémios de literários nacionais e internacionais, entre os quais: Pen Clube (1985), Prémio D. Dinis da Fundação da Casa de Mateus (1990), da Associação Portuguesa de Escritores (1995), Bordalo da Casa da Imprensa (1999), Cesário Verde e Ana Hatherly (2003) e Fernando Namora (2004).

Em 2013, foi distinguido com o XXII Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana (Espanha); em 2014, com o Prémio de Poesia Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval (México); em 2015, com o Prémio Argana de Poesia, da Maison de la Poésie de Marrocos e o Prémio Literário Fundação Inês de Castro – Tributo de Consagração; e, em 2016, com o El Ojo Crítico Iberoamericano de Radio Nacional de Espanha.



Nuno Júdice, "um autor decisivo"



A Presidência da República já lamentou a morte de Nuno Júdice, "um autor decisivo numa época de transição da poesia portuguesa, entre as tendências experimentais da década de 1960 e o tom mais quotidiano dos anos 80 e seguintes".

Numa nota publicada no site da Presidência, o gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa refere que "mesmo no contexto da geração de 70, a que pertencia, não se parecia com nenhum outro, com os seus versos por vezes longos, discursivos, meditativos, o tom tardo-romântico, as interrogações sobre a noção de poema, mais tarde o pendor evocativo, melancólico ou irónico".

O Palácio de Belém destaca Nuno Júdice como "um dos mais prolíficos poetas portugueses", um dos mais traduzidos "mais reconhecido internacionalmente".

"À sua família, e em especial à sua mulher, Manuela Júdice, o Presidente da República manifesta o seu sincero pesar e a sua gratidão e homenagem", conclui Marcelo Rebelo de Sousa.