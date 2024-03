KateGate. Mais uma foto tirada pela Princesa de Gales passou pelo Photoshop?

A primeira pergunta a fazer é: a rainha de Inglaterra posou, ou não posou, com os seus 13 netos e bisnetos? Depois da foto de Kate Middleton, abraçada aos seus três filhos, ter sido retirada das redes sociais da família real devido às acusações de manipulação da imagem — e que a princesa de Gales admitiu — agora é uma fotografia, bastante mais antiga, a estar debaixo de lupa.

Há quase um ano, a 21 de abril de 2023, no dia em que a falecida rainha celebraria 97 anos, o Palácio de Kensington publicou no Instagram uma foto de Isabel II rodeada das crianças da família real: todas elas direitas, sorridentes e a olhar para a câmara da fotógrafa, um feito que poucas famílias numerosas conseguem. Aliás, é no próprio Instagram que, por exemplo, o ator norte-americano Alec Baldwin e a mulher Hilaria, pais de 7 crianças, se queixam constantemente de nunca conseguir uma foto onde todos os filhos estejam em pose.

Mas as fotografias de celebridades de Hollywood não têm a dimensão de documento histórico que tem uma imagem com um monarca. Neste caso, não só a imagem retrata a rainha de Inglaterra com os seus descendentes, como a fotografia foi tirada por outro membro da realeza, neste caso, a princesa de Gales.

O problema é que, afinal, talvez as crianças não estivessem assim tão sossegadas ou talvez nem sequer estivessem lá. As questões são levantadas por uma internauta, que questiona se a rainha esteve, de facto, naquela sala, no Castelo de Balmoral, com 13 dos seus herdeiros.