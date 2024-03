"Sopa Fria" de Marta Monteiro vence três prémios no festival Monstra 2024

O filme "Sopa Fria", de Marta Monteiro, venceu o galardão de Melhor Curta Portuguesa, na competição de curtas-metragens, o Prémio do Público e o Prémio Especial do Júri, na competição Vasco Granja, anunciou este sábado a organização do Monstra 2024.

O filme "Galinha para Linda", de Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, arrecadou o Grande Prémio Monstra de Melhor Longa e o Prémio do Público, na competição de longas-metragens, revelou a organização na Sala Manoel de Oliveira do Cinema São Jorge, na Cerimónia de Encerramento da 23.ª edição do Monstra - Festival de Animação de Lisboa.

A 23.ª edição do festival, que teve a Irlanda como país convidado e a "Liberdade de Expressão", no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, como tema, termina no domingo, dia em que serão exibidos os principais filmes premiados nas competições de curtas e longas, também no Cinema São Jorge.

O festival de cinema Monstra decorre desde o dia 7.

"Em 2025, a MONSTRA celebra 25 anos e a Áustria é o país convidado" do encontro que vai decorrer de 20 a 30 de março de 2025.