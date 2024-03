Nick Cave regressa a Portugal para concerto próprio em outubro

Nick Cave & The Bad Seeds voltam a Portugal, desta vez para um concerto próprio, no Meo Arena, em Lisboa, a 27 de outubro.

É a primeira vez que o conjunto atua fora de um contexto de festival, desde 2008.

O espetáculo realiza-se no âmbito da digressão "Wild God Tour" que arranca a 24 de setembro, na Alemanha e termina em França a 17 de novembro, pela promoção do 18.º álbum que é lançado em agosto.

Os bilhetes do concerto em Portugal vão estar à venda a partir de 22 de março, pelas 09h00 de Portugal continental no site de Nick Cave e da Last Tour.

A promotora esclarece que haverá uma lista de espera para reservar bilhete, mediante inscrição no site do artista.

A abertura do concerto estará a cargo dos Murder Capital.

A última vez que Nick Cave & The Bad Seeds estiveram em Portugal foi em 2002, para os festivais Primavera Sound e Meo Kalorama.