Experiência imersiva "Spiritus" está de volta aos Clérigos

O espetáculo imersivo "Spiritus", que conjuga música ao vivo, dança e projeção video mapping, está de volta para uma terceira edição. O concerto de inauguração de livre acesso será esta sexta-feira, junto à Igreja e à Torre dos Clérigos, no Porto.

O ateliê OCUBO, que trabalha com espetáculos audiovisuais de video mapping, foi convidado pela Irmandade dos Clérigos para criar o "Spiritus", desenhado para os Clérigos.

"Tentámos criar um espetáculo que desse vida à igreja e à beleza arquitetónica dos Clérigos, e que exaltasse, digamos assim, a arquitetura, e cada recanto da igreja, cada escultura barroca, todo esse estilo maravilhoso que faz parte do monumento que é património", diz um dos produtores executivos do "Spiritus", Edoardo Canessa, à Renascença.

Na edição deste ano, o "Spiritus", que, habitualmente, está restringido ao interior da Igreja dos Clérigos, é inaugurado com um concerto ao ar livre, conjugado com um espetáculo audiovisual projetado no exterior da Torre dos Clérigos. "No início da terceira edição, decidimos dar de presente à cidade, na sexta-feira à noite, um espetáculo que é um pouco uma amostra, uma degustação, digamos assim, do que acontece de noite dentro da igreja", explicou o responsável.

O concerto conta com um leque diverso de músicos. "Vamos ter atuações tanto de um soprano, como de um violinista, como os próprios órgãos de tubo da própria igreja, que são os instrumentos que tocam normalmente nos nossos concertos imersivos." Os intérpretes vão tocar alguns temas como Vocalise (Wojciech Kilar), Chevaliers De Sangreal (Hans Zimmer) ou Beethoven's 5 Secrets (OneRepublic - The Piano Guys). O espetáculo termina com uma performance de dança vertical na própria fachada da torre.

O "Spiritus" teve grande sucesso nas edições anteriores, "muito além das expectativas", e chegou até a ser premiado nos Global Remarkable Venue Awards, em 2023.

O concerto de inauguração acontece esta sexta-feira, dia 15 de março, a partir das 21h00. O regresso do espetáculo "Spiritus" está marcado para sábado, dia 16 de março, às 18h00. Já o primeiro concerto de “Clérigos Immersive Concert – Spiritus of Classical Music” em 2024 estreia no dia 25 de abril, às 21h00.