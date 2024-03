"Duna: Parte Dois" é já o segundo filme mais visto do ano em Portugal

Depois de ter tido a melhor estreia do ano, "Duna: Parte Dois" volta a liderar a bilheteira nacional pela segunda semana consecutiva e é já o segundo filme mais visto em 2024.

De acordo com o Instituto do Cinema e do Audiovisual, nos últimos sete dias, o filme realizado por Denis Villeneuve arrecadou mais 519.121,19 euros de receita bruta e visto por mais 67.301 espectadores. Ao todo, em 14 dias, a sequela já contou com 158.141 espectadores e fez 1.207.287,25 euros - tornando-se apenas no segundo filme a ultrapassar a marca de um milhão de euros.

Em segundo lugar, esta semana, continua "Bob Marley: One Love", com números muito distantes do topo. A longa-metragem biográfica obteve mais 18.060 espectadores e arrecadou 114.870,03 euros.

"Amigo Imaginário", filme de terror de Jeff Wadlow, fica em terceiro lugar na sua semana de estreia, captando 14.423 espectadores e recebendo 90.210,37 euros na bilheteira.

"Todos Menos Tu" aguenta-se no quarto lugar, apesar de já levar 77 dias de exibição contínua, em Portugal. A comédia-romântica, ao todo, já fez 1.857.790,96 euros desde que estreou e foi visto por 302.072 pessoas. Continua a ser o filme mais visto do ano.

Destaque, ainda, para a estreia de "Priscilla", o novo trabalho de Sofia Coppola que conta a perspetiva de Priscilla Presley do seu casamento com Elvis. Na primeira semana, a longa-metragem estreou em quinto lugar na bilheteira, foi visto por 8.468 e arrecadou 52.179,82 euros.

Esta semana foi de quebra para a bilheteira nacional. 178.808 pessoas foram ao Cinema, menos 16% do que na semana anterior. Isto resultou numa receita de 1.201.315,19 euros - menos 15,7%.

Os dados completos da bilheteira portuguesa podem ser consultados no site oficial do ICA.