Abrunhosa, Bárbara Bandeira e Ivandro atuam na Feira de São Pedro de Torres Vedras

Pedro Abrunhosa, Bárbara Bandeira e Ivandro vão atuar na centenária Feira de São Pedro de Torres Vedras, se realiza de 27 de junho a 7 de julho, anunciou sexta-feira a empresa municipal Promotorres, que organiza o evento.

Bárbara Bandeira, a artista conhecida pelas músicas "A Última Carta" e "Como tu", sobe ao palco em 5 de julho.

Seguem-se, no dia 6, Pedro Abrunhosa, autor de "Não Posso +", "Para os Braços da minha mãe" e "Tudo o Que Eu Te Dou", e, no dia 7, Ivandro, conhecido pelos temas "Lua" e "Chakras".

Os concertos da Feira de São Pedro, para os quais os bilhetes foram esta sexta-feira colocados à venda, acontecem pelas 22h30 no Parque da Cerca de Santa Maria em frente ao Parque Regional de Exposições de Torres Vedras, onde se realiza a feira.

O preço do bilhete para cada concerto é de 10 euros, havendo descontos de 10% para crianças entre os 9 e os 11 anos e portadores do Cartão Jovem e do Cartão Sénior.

A Promotorres colocou à venda 500 passes de acesso aos três concertos, pelo preço de 20 euros.

A centenária Feira de São Pedro de Torres Vedras regista cerca de 260 mil visitantes em cada edição.

Com um orçamento de 450 mil euros, a edição de 2023 da Feira de São Pedro contou com 156 expositores de produtos e serviços, uma área para 105 feirantes tradicionais, 22 locais de venda de artesanato, 25 espaços de divertimento, áreas de restauração (com cinco restaurantes e oito tasquinhas) e uma zona de animação (com cinco bares).

A Feira de São Pedro realiza-se há 730 anos, tendo mudado para os quatro hectares do Parque Regional de Exposições da cidade em 1999.