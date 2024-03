Nelly Furtado regressa a Portugal para concerto no North Festival

A cantora Nelly Furtado regressa a Portugal para atuar na nova edição do North Festival, que este ano se realiza no Parque de Serralves, no Porto.

O festival decorre entre 24 a 26 de maio e Nelly Furtado atuar no último dia do evento. Com uma carreira com mais de duas décadas, a intérprete deverá apresentar, ainda em 2024, um novo álbum, que surge sete anos depois de "The Ride" (2017).

Os bilhetes diários do festival têm um custo de 55 euros e o passe geral, para os três dias, tem um custo de 120 euros. Já o bilhete diário para a zona Vip custa 150 euros.



No primeiro dia, 24 de maio, o festival conta com cantor porto-riquenho Myke Towers e, ainda, Maria Becerra. Para o segundo dia, 25 de maio, estão confirmados Keane, Tom Odell, Birdy e The Reytons.



O último dia, além de Nelly Furtado, conta com WIU, Claudia Leitte, Bell Marques e o grupo Menos é Mais.