As mudanças dos últimos 50 anos do Brasil vistas da janela de um camião

“Meu património são as palavras do meu pai”, escreve José Henrique Bortoluci, o escritor e sociólogo de formação que partiu da experiência de vida do seu pai como camionista no Brasil nos últimos 50 anos, para contar a História das mudanças que o país sofreu.

“O que é meu” (ed Companhia das Letras) é um livro que nasce do diálogo entre o filho e o pai, numa fase final da vida, depois de um diagnóstico de um cancro.

O “seu Didi”, pai de José Henrique Bortoluci, era um trabalhador “liberal”, conta à Renascença o autor, que viu as transformações que o país sentiu desde a ditadura militar, até à eleição de Jair Bolsonaro.

Nesta entrevista, o escritor desvenda como surgiu a ideia de escrever o livro, a investigação que fez e como nasceu a ideia do título que lhe foi dado pelas palavras do seu pai.

Ouça a entrevista a José Henrique Bortoluci.