Quadro de Domingos Sequeira. “Descida da Cruz" comprado por instituição privada portuguesa

O segredo é a alma do negócio e, neste caso, não são revelados nem o valor, nem quem comprou. O quadro “Descida da Cruz” do pintor português Domingos Sequeira foi adquirido “por uma entidade privada nacional” no domingo na Feira de Arte e Antiguidades da European Fine Art Foundation, em Maastricht, nos Países Baixos.

A confirmação é avançada esta terça-feira em comunicado pela Museus e Monumentos de Portugal que assegura que assim está “garantido o objetivo de regresso desta pintura a Portugal, bem como o seu depósito e exposição pública num museu nacional”.

A saída da tela de Portugal tem estado envolvida em polémica desde 2023, quando a então Direção-Geral do Património Cultural decidiu autorizar a saída do país, contrariando pareceres de especialistas.

Na altura, a secção portuguesa do Conselho Internacional de Museus (ICOM-Portugal) manifestou, junto do Governo, a sua indignação. Também um grupo de peritos na área do património tinha escrito uma carta aberta ao ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

No comunicado da Museu e Monumentos de Portugal é agora esclarecido que “na sequência de uma deliberação da Comissão para a Aquisição dos Bens Culturais para os Museus e Palácios Nacionais, a Museus e Monumentos apresentou à Galeria Colnaghi uma proposta de aquisição da referida obra no valor de 850 mil euros”.

Contudo, “o valor proposto, o mais elevado de sempre para a aquisição de uma obra de Domingos Sequeira” não foi aceite pela galeria. A Museus e Monumentos adianta que o valor proposto “resultou da ponderação entre a indiscutível relevância patrimonial da pintura, o contexto atual de valorização do mercado de arte”.

Ainda assim, o ministério da Cultura refere que “um organismo de Estado” não deve “participar em dinâmicas especulativas que caraterizam o mercado da arte internacional”. A obra estava avaliada em 1,2 milhões de euros.

O regresso da pintura a Portugal corresponde “ao desejo enunciado pelos seus proprietários”. “Os contornos deste acordo e a identidade da entidade privada – à qual, a Museus e Monumentos de Portugal expressa o seu agradecimento pela inteira disponibilidade para colocar a obra à fruição pública – serão revelados em momento próximo”, indica o comunicado.

O quadro “Descida da Cruz” integra um conjunto de telas de Domingos Sequeira que com “Ascensão”, “Juízo Final” e “Adoração dos Magos” – que foi adquiria pelo Museu Nacional de Arte Antiga com recurso a doações – são trabalhos do artista feitos nos seus últimos anos de vida, em Roma, onde acabou por morrer em 1837.