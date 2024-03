Descoberta nova espécie de orquídea de Madagáscar

Foi descoberta uma nova espécie de orquídea de Madagáscar com um tubo de néctar que alcança os 33 centímetros (cm) de comprimento.

A descoberta foi feita por uma equipa de investigadores liderada por João Farminhão, investigador do Centre for Functional Ecology (CFE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e do Jardim Botânico da UC (JBUC), e a investigação está publicada na revista Current Biology.

“Com as suas pequenas flores de dois centímetros de comprimento, apresenta, proporcionalmente, o maior tubo floral existente entre as cerca de 370 mil espécies de plantas com flor, constituindo um novo paradigma de hiperespecialização ecológica, com grande valor para o ensino da evolução”, revela João Farminhão.

Denominada solenangis-gigante, impraedicta (imprevista em latim), a nova orquídea – explica o investigador – “é uma alusão à descoberta improvável de um novo caso de evolução independente de um esporão desmesurado e uma vénia à previsão de Darwin, que levou 130 anos a confirmar”.