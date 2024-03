Kate Middleton pede desculpa por editar fotografia com os filhos

O pedido oficial de desculpas surgiu nas redes sociais, onde Kate Middleton assumiu ter editado a fotografia em que surge com os filhos. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição."

A primeira fotografia oficial da princesa de Gales, desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal foi divulgada no domingo, fez correr muita tinta. A imagem, partilhada nas redes sociais para celebrar o Dia da Mãe, foi utilizada por Kate para agradecer os votos de boa saúde que recebeu desde janeiro.

Kate Middleton, que não era vista em público desde o dia 17 de janeiro, publicou a fotografia rodeada pelos três filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis, nas redes sociais, no domingo, no âmbito do Dia da Mãe no Reino Unido. Mais tarde, as principais agências noticiosas, nomeadamente a Associated Press, Reuters, Agence France-Presse e Getty, acabaram por detetar "manipulações óbvias de edição", segundo a imprensa britânica.

Entre os pormenores detetados estão a extremidade da manga direita do casaco de malha de Charlotte, apoiada no braço da cadeira onde está sentada a mãe, o pulso de Charlotte que parece deslocado e a falta de parte da manga do casaco.

Na sequência da polémica, a princesa divulgou esta segunda-feira uma declaração na rede social X onde pediu "desculpa por qualquer confusão causada pela fotografia do Dia da Mãe" e explicou que as alterações resultaram de "uma experiência com edição".

A família real tem estado sob escrutínio, nas últimas semanas, porque tanto Kate como o rei Carlos III não têm desempenhado as suas funções públicas, devido a problemas de saúde.