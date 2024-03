João Gonzalez premiado no Japão com filme "Ice Merchants"

O filme "Ice Merchants", do realizador português João Gonzalez, foi duplamente premiado no Japão, no âmbito do Festival de Animação de Tóquio, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com o Tokyo Anime Award Festival, "Ice Merchants" venceu o Grande Prémio de Melhor Curta-Metragem, o que lhe conferiu ainda o Prémio Governador de Tóquio.

O filme de João Gonzalez continua a fazer um premiado percurso internacional por festivais, desde que se estreou em maio de 2022 no Festival de Cinema de Cannes, em França.