Em Guimarães debate-se a liberdade no Festival Literário Húmus

É já esta terça-feira que é dado o pontapé de saída do Festival Literário de Guimarães, que decorre até dia 16 de março. O coração do Húmus será a Biblioteca Municipal Raul Brandão que, às 21h00, receberá uma conversa entre a poeta, editora e letrista Maria do Rosário Pedreira e a cantora Rita Redshoes, que serão entrevistadas por Maria Carlos Mesquita, uma aluna vimaranense.

Será com liberdade que decorrerá a conversa em torno dos 50 anos do 25 de Abril em que a escritora e a cantautora falarão sobre literatura e cidadania. Mas o festival, organizado pela autarquia de Guimarães, começa mais cedo.

Logo pela manhã, haverá uma animação do conto infantil de Álvaro Cunhal intitulado “As Barrigas e os Magriços” a cargo de Rui Ramos, um contador de histórias e à tarde, pelas 18h00, está agendada uma mesa de debate em torno de Raul Brandão, com Joaquim Pinto da Silva e o ilustrador A. Cunha e Silva.

Na quarta-feira, Rita Redshoes e Maria do Rosário Pedreira dedicam o dia aos alunos das escolas de Guimarães. À noite, pelas 21h00, a Biblioteca Raul Brandão acolhe uma conversa com Sílvia Lemos, Filipe Caldas, Francisco Brito, Rui Porfírio e Júlio Castro em torno do tema “50 anos, 50 livros”.

Para quinta-feira está agendada a celebração dos 15 anos do programa Ensaio Geral da Renascença, com uma conversa pública com o escritor Valter Hugo Mãe que está a celebrar 20 anos de romances. O autor, que lançou recentemente o livro “Deus na Escuridão”, vai estar presente no auditório da Biblioteca Municipal a partir das 18h00.

Ainda na quinta-feira, o festival, que este ano dedica a sua programação aos 50 anos do 25 de Abril, contará com a presença dos autores César Machado, Hugo Gonçalves e Henrique Barreto Nunes, numa conversa que presta homenagem ao “Livro, liberdade livre”.

Uma das novidades deste ano será um espetáculo que o escritor Afonso Cruz irá apresentar na Igreja da Misericórdia, em Guimarães. “O que a chama iluminou” é uma criação artística que o autor estreou no último ano no Festival Utopia, em Braga e que conta a experiência de Afonso Cruz no Chile.

“O espetáculo combina música, imagem, texto e performance, espelhando, assim, os talentos vários de um dos autores mais consagrados da literatura portuguesa contemporânea”, refere o comunicado sobre o festival.

A apresentação do livro “Homens Livro” encerrará a programação da edição do Húmus 2024, com a presença dos autores Rui Guedes, Bento Ramires e Carlos Marta que percorreram as suas memórias sobre as Bibliotecas Itinerantes Gulbenkian.

Paralelamente, a exposição “Livro, Espaço de Liberdade e Memória” assinala o aniversário da Biblioteca Municipal Raúl Brandão e homenageia Luís Caldas, “um vimaranense que dedicou a vida aos livros e trabalhou sempre como livreiro, conhecendo de perto o que aqueles cidadãos procuravam ler na altura do Estado Novo”, refere o comunicado.