A canção “Grito”, de Iolanda, venceu o Festival da Canção 2024 e vai representar Portugal na Eurovisão.

O triunfo foi carimbado nas duas vertentes da votação: ganhou no voto do público e no voto combinado do júri regional.

A final da Eurovisão, em Malmo, na Suécia, está marcada para 7 de maio.

Ouça a canção vencedora: