Teresinha Landeiro. "Quando escrevemos discos sozinhos as ideias esgotam-se"

Questionada sobre o título do disco, “Para Dançar e Para Chorar”, Teresinha Landeiro explica que é “assim” que vê a “vida e os fados”. “Quanto, por exemplo, um estrangeiro me pergunta o que é o Fado? Eu costumo dizer, olha, o Fado é como a vida, tem dias bons e tem dias maus e nós retratamos exatamente isso quando cantamos”, diz.

“É um desafio cantar as outras pessoas”, admite a fadista que conta, como habitual, com o guitarrista Pedro Castro que já participou em trabalhos discográficos anteriores. “Eu própria também comecei a assumir alguma composição musical, quer dizer, escrevi muitas das letras”, refere Teresinha Landeiro, que diz ser este “um disco muito, muito eclético”.

“Quando escrevemos discos totalmente sozinhos, as ideias também se esgotam e os caminhos para onde vamos esgotam-se”. Daí ter apostado em convidar outros compositores para escrever para si. “Eles aceitaram!”, diz com felicidade. “Foi uma sorte! E este disco surge desta necessidade de querer falar sobre outros assuntos e sobre outras temáticas”, explica a fadista.

Além do concerto em Aveiro, este fim-de-semana, a fadista, que chama casa à casa de Fados Mesa de Frades, tem também já agendado concerto para o Teatro Maria Matos em Lisboa, a 26 de março, a 20 de abril no Teatro Cinema de Fafe, no Festival MED em Loulé em junho e a 3 de novembro no Cineteatro São João, em Palmela.

Teresinha e a vontade de cantar folclore



Nesta entrevista à Renascença, a artista vai ainda mais longe sobre o que o seu público vai encontrar no disco. Além de fados, este álbum - que tem uma versão em formato vinil - tem também canções e folclore. Isso é na sua opinião uma homenagem à sua infância.

“Eu cresci a ouvir folclore cantado pelo meu avô, o pai do meu pai que era da Beira Baixa, de uma aldeia que se chama Aranhas. Ele sempre cantou muito, e é uma terra com muita tradição de composição de canções, e de folclore com o rancho. Eu cresci a ouvir meu avô. Aliás este disco tem este nome 'Para Dançar e Para Chorar', a parte do dançar, é para conseguir justificar um bocadinho a minha vontade de cantar folclore”.

“Toda a gente que me conhece e me ouve em casas de Fado sabe que eu tenho um gosto enorme em cantar folclore. Então, consegui incluir neste disco três folclores. É no fundo uma viagem às minhas raízes, àquilo que fez com que eu descobrisse depois o Fado”, sublinha.

Este terceiro disco da carreira de Teresinha Landeiro é editado pela Sony Music Portugal e está disponível, além do formato de vinil, também em CD e nas plataformas digitais. Além de Pedro de Castro na guitarra portuguesa, a fadista conta com André Ramos na viola e Francisco Gaspar no baixo. A produção é assinada por André Santos.