Morreu a atriz Estrela Novais. Tinha 70 anos

Estrela Novais nasceu a 13 de março de 1953 no Porto e foi uma das fundadoras do Seiva Trupe, juntamente com António Reis e Júlio Cardoso.

Durante a década de 90 dedicou-se exclusivamente à televisão, onde participou em diversas séries, nomeadamente “A Viúva do Enforcado”, “Na Paz dos Anjos”, “Vidas de Sal”, “Polícias”, “A Grande Aposta”, “Olhos de Água”, “O Último Beijo”, “Amanhecer”, “A Ferreirinha”, “Dei-te quase Tudo”, “Doce Fugitiva”, “Feitiço de Amor”, “Deixa que te leve”.