Cinemas com aumento de mais de 20% de audiência e receitas de bilheteira em fevereiro

As salas de cinema registaram, em fevereiro, cerca de 845 mil espectadores e 5,1 milhões de euros de bilheteira, o que representa um aumento de mais de 20% comparado com fevereiro de 2023, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Os dados estatísticos mensais da exibição comercial mostram que em fevereiro foram ao cinema 845.375 espectadores, ou seja, mais 152.572 entradas (22%) do que em período homólogo do ano passado.

Em receita de bilheteira, aquela audiência traduziu-se em 5,1 milhões de euros, ou seja, mais um milhão de euros (24%).

No total dos dois primeiros meses de 2023, pelos cinemas portugueses passaram 1,7 milhões de espectadores, sensivelmente mais um milhão do que a soma de janeiro e fevereiro de 2023.

Em janeiro e fevereiro deste ano, a exibição registou também 10,4 milhões de euros de bilheteira, o que significou um aumento de 488 mil euros face ao ano passado.

Segundo o ICA, os filmes mais vistos este ano foram a comédia romântica "Todos Menos Tu", de Will Gluck, com 120.369 espectadores, e o filme "Bob Marley: One Love", de Reinaldo Marcus Green, com 105.632 entradas.

Esta semana, "Duna: Parte Dois" confirmou as expectativas e foi o filme mais visto e a sua estreia foi mesmo a mais bem-sucedida desde o início do ano. O filme realizado por Denis Villeneuve arrecadou 687.552,76 euros em receita bruta e foi visto por 90.716 espectadores em sete dias.

No cinema português, o filme mais visto desde que o ano começou foi "A semente do mal", de Gabriel Abrantes, com 16.242 espectadores, seguindo-se "O pior homem de Londres", de Rodrigo Areias, com 6.159 espectadores.

Na distribuição de filmes em sala, a Cinemundo registou um aumento de 46% de receitas de bilheteira face aos dois primeiros meses de 2023, totalizando 3,6 milhões de euros, enquanto a NOS Lusomundo Audiovisuais registou uma perda de 42%, para 3,4 milhões de euros.

Já na exibição, a NOS Lusomundo Cinemas mantém-se líder do mercado com uma subida de 2,2% de receitas, comparando com igual período de 2023, para um total de 6,9 milhões de euros, seguida da empresa UCI, com 1,2 milhões de euros (com uma subida de 13,2% face a 2023).

Os dados estatísticos foram compilados com base na exibição em 516 salas de cinema, nas quais foram programadas 87.968 sessões.