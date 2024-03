"Duna: Parte Dois" faz mais de meio milhão de euros e é maior estreia do ano em Portugal

"Duna: Parte Dois" confirmou as expectativas e foi o filme mais visto da semana e a sua estreia foi mesmo a mais bem-sucedida desde o início do ano. O filme realizado por Denis Villeneuve arrecadou 687.552,76 euros em receita bruta e foi visto por 90.716 espectadores em sete dias.

Segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), "Bob Marley: One Love" tinha tido a melhor estreia de 2024, há 14 dias, quando fez cerca de 300.984,89 euros na bilheteira portuguesa, em oito dias. Ou seja, "Duna: Parte Dois" arrecadou mais do dobro da receita e em menos um dia.

As salas comerciais mais caras em Portugal, como IMAX, XVision e ScreenX, têm sido ocupadas maioritariamente por "Duna: Parte Dois", na última semana. Em todo o mundo, a longa-metragem de ficção científica já fez 215.757.064,10 euros e é a maior estreia desde "Barbie", no verão de 2023.