Velório de António-Pedro Vasconcelos realiza-se na quinta-feira

A família de António-Pedro Vasconcelos partilhou nas redes sociais as informações sobre as cerimónias fúnebres do realizador, que faleceu esta quarta-feira, com 84 anos.

O velório de António-Pedro Vasconcelos será amanhã, quinta-feira (7 de março), na Gare Marítima de Alcântara, entre as 15h00 e as 22h00, com uma cerimónia evocativa às 18h30.

Na sexta-feira, 8 de março, o corpo estará no Cemitério dos Prazeres às 11h00, e o funeral decorrerá às 13h30.

A família termina o comunicado com um agradecimento "às inúmeras manifestações de solidariedade recebidas".

O cineasta, que estava internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, faria 85 anos no próximo domingo.