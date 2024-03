Morreu o cineasta António-Pedro Vasconcelos

António-Pedro Vasconcelos morreu esta quarta-feira aos 84 anos, segundo confirma à Renascença fonte do Ministério da Cultura

A notícia do falecimento do cineasta foi divulgada, primeiro, pelo socialista João Soares, na sua página pessoal do Facebook. "Recebo com grande tristeza a noticia da morte de António Pedro Vasconcelos. Admirava o muito como cineasta, a obra que nos deixa é notável", escreve.

O realizador português é uma das figuras do Novo Cinema, um movimento vanguardista que surgiu ainda durante a ditadura do Estado Novo, que almejava romper com as produções promovidas pelo regime.

O primeiro trabalho da carreira foi "Tapeçaria - Tradição que Revive", uma curta-metragem realizada em 1967. A primeira longa-metragem "Perdidos por Cem" surgiu poucos anos depois, em 1972.

Ao todo, realizou 16 longas-metragens e esteve envolvido em muitos outros projetos. Os últimos trabalhos foram "Parque Mayer", em 2018, e "Km 224", em 2022.

António-Pedro Vasconcelos esteve também ligado à candidatura de Mário Soares às Presidenciais de 1986, tendo escrito a letra do hino de campanha Rock da Liberdade.

Destacou-se, ainda, como adepto do SL Benfica, em programas de comentário de adeptos.