Drake faz mais uma boa ação. Promete pagar casa a fã

“Isto aqui é muito dinheiro”, disse Drake no vídeo , que já foi partilhado milhares de vezes nas redes. “Mas sabes que mais, vou pagar-te a casa da tua mãe. São 160 bandas, mas vou pagar do meu bolso”, declarou o músico, conhecido pelas suas boas ações.

Na nota, que foi parar às mãos do rapper canadiano, a fã indicava que a sua mãe tinha falecido, e que ela tinha ficado com uma dívida em mãos de 160 mil dólares da hipoteca da casa.

Drake parou o seu concerto em Kansas City, nos Estados Unidos, para dirigir as atenções para uma mensagem em papel atirada por uma fã, noticiou a KCTV . O momento viralizou nas redes sociais.

Os gestos caridosos do rapper não são uma novidade. O "Certified Lover Boy" tem por hábito oferecer quantias generosas de dinheiro aos fãs durante os seus concertos.

No início deste mês, Drake surpreendeu uma fã sobrevivente de cancro com 100 mil dólares durante sua paragem em Nashville, de acordo com a WSMV.