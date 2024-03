García Márquez leu as primeiras páginas do seu inédito ao lado de Saramago

É lançado a nível mundial, na quarta-feira, um romance inédito de Gabriel García Márquez (1927-2014). A obra “Vemo-nos em Agosto” (ed. D. Quixote) terá também edição em português, e é posta à venda dia 6 de março, com tradução de J. Teixeira de Aguilar. O livro foi apresentado esta terça-feira, a partir de Madrid, numa conferência no Instituto Cervantes, à qual assistiram mais de centena e meia de jornalistas de todo o mundo.

A diretora editorial da divisão literária do Grupo Penguin Random House, que lança o livro, explicou que García Márquez leu as primeiras páginas deste livro, a “18 março 1999, numa conferência, na Casa da América Latina, em Madrid, quando partilhava uma mesa com o recém-nomeado Prémio Nobel, José Saramago”. Aí leu o primeiro capítulo do romance que tinha o título que o livro veio a ter.

“Vemo-nos em Agosto” é um romance que conta a história de Ana Magdalena Bach, uma mulher casada, com dois filhos e uma vida estável, que todos os anos viaja em agosto para a ilha onde a mãe está sepultada, para visitar o seu túmulo. A cada viagem, e a cada ano, esta personagem arranja um novo amante. Segundo os filhos de García Márquez, que estiveram presentes na conferência, “a protagonista é uma mulher livre, com força e carácter”.

A obra, que terá uma tiragem de 250 mil exemplares na primeira edição, “enriquece a obra monumental” de Gabo, como era conhecido, referiu a editora Pilar Reyes. Dez anos depois da morte do Prémio Nobel da Literatura de 1982, o livro que agora é lançado inclui um prólogo que explica aos leitores as circunstâncias em que a obra surgiu, assinado pelos filhos Rodrigo e Gonzalo García Barcha.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, Gonzalo explicou que “não se acrescentou nada" ao que o pai deixou. "Houve uma altura em que disseram que faltava um final, mas conversando com Gabo em vida, Cristóbal Pera perguntou-lhe, e ele disse: 'Não, o romance tem um final.'”

“Não se fez um trabalho de edição ao ponto de juntar frases”, indicou o filho de García Márquez e Mercedes. “O romance estava disperso em vários manuscritos, mas estava completo.” A cargo do editor Cristóbal Pera, que “fez um trabalho de arqueólogo”, disse Gonzalo, está, nesta edição, uma nota final que conta também com quatro páginas fac-similadas do manuscrito original de Gabo.