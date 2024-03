SpaceX queria utilizar base de Beja, revela "pai" do primeiro satélite português

Sabia que a SpaceX chegou a pensar que seria boa ideia fazer lançamentos espaciais a partir de Beja? Já lá vamos. Quando em Portugal forem 21h18 desta segunda-feira, deverá ser lançado o "Aeros", o segundo satélite da história espacial portuguesa. O primeiro fez história há três décadas.



O "PoSat-1" foi lançado em setembro de 1993. É hoje a vez do jovem "Aeros" se fazer ao caminho. É um nano-satélite, com pouco mais de quatro quilos, e seguirá para o espaço a bordo de um foguetão a partir de uma base da SpaceX, nos Estados Unidos. A sua missão principal será observar os oceanos.

Trinta anos depois, Fernando Carvalho Rodrigues está, de novo, entusiasmado, mas admite que não sentirá a mesma adrenalina. É que, na altura, estava na Guiana francesa, "de coração apertado".

Em entrevista à Renascença, "o pai do primeiro satélite português" percorre as suas memórias e uma delas é verdadeiramente surpreendente: Sabia que a SpaceX, empresa que agora é detida por Elon Musk, chegou a pensar que seria boa ideia fazer lançamento a a partir de Beja?

"Eu tenho um documento engraçadíssimo. A SpaceX queria utilizar, a partir de 1993, a Base de Beja para o lançamento. Foi considerado em 95 que isso era uma coisa louca e que não ia acontecer. Na altura, a SpaceX não era do senhor Musk, era de uns jovens com 20 e tal anos", relata o "pai" do primeiro satélite português.