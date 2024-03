Centro Cultural de Belém tem novo festival de música e arranca já este mês

O Centro Cultural de Belém tem um novo festival de música e arranca já este mês

Porque é um festival muito diversificado pelo CCB vão passar nomes como Patti Smith ou Camané. Mas há mais para descobrir na programação.

Música, muita música e muito diversa, será assim o mês de março no CCB, onde vai poder visitar uma exposição com os auscultadores na cabeça e onde, sempre que se mexer, a exposição vai interagir consigo. Estranho? Ora ouça o que o Cartaz CCB tem para si em março. A jornalista Maria João Costa, com a sonorização do André Peralta conta-lhe tudo nos próximos minutos no Cartaz CCB.