Famílias com filhos estão a ser indevidamente contabilizadas na hora de receber apoios

“Será justo que uma família sem filhos deduza tanto como uma família com filhos? Sabia que para o IMI tanto faz ter três filhos em casa como seis, que o valor é o mesmo?”, ou “para quando uma correção do IRS que seja justa, conforme os dependentes a cargo?”, são três das perguntas colocadas pela Associação Nacional das Famílias Numerosas na página umfilhovaleum.org.

A campanha, lançada para coincidir com o atual período eleitoral, mostra, com exemplos concretos, como a maioria dos apoios dados pelo Estado só contabiliza o rendimento do casal, ou do indivíduo, sem ter em conta os dependentes que vivem na mesma casa.

Em declarações à Renascença, Ana Cid Gonçalves, da ANFN, lembra que as despesas não são iguais para quem tem um, dois, ou mais filhos. “Quando olhamos para o rendimento de uma família, temos de ter em conta o número de pessoas que vive daquele rendimento, que fazem despesa e que são sustentadas por aquele rendimento. E isso, efetivamente, em vários âmbitos não é considerado”, sublinha, admitindo que há uma “política cega em muitos aspetos relacionados com as políticas de apoio, “não só em relação às famílias numerosas, mas mesmo em relação às que têm um ou dois filhos”.

Para sensibilizar os partidos políticos, a associação lançou a campanha ‘Um filho vale um‘, onde denuncia as várias situações em que as famílias são prejudicadas. “Nas questões do IRS, da fiscalidade, nas questões da habitação, nas questões dos transportes, há uma série de âmbitos em que as famílias, de facto, são verdadeiramente prejudicadas, porque são mais pessoas em casa, mas cada elemento da família não é contabilizado devidamente”, refere.

“É importante que as famílias, mas sobretudo os políticos tomem consciência desta realidade e que a corrijam”, defende aquela responsável, que lembra que uma das situações mais gritantes é a do apoio às rendas, que são dados em função da tipologia da casa e da renda, e não da despesa da família”.