"Bob Marley" lidera bilheteira pela segunda semana seguida. Top três mantém-se inalterado

Pela segunda semana seguida, "Bob Marley: One Love" liderou a bilheteira nacional, tendo sido visto por 40.957 e arrecadado uma receita bruta de 257.151,55 euros.

Segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), o filme de Reinaldo Marcus Green fez já 646.950,36 euros de receita e foi visto por 103.750 espectadores, desde que estreou há 15 dias.

De resto, nos últimos sete dias, o top três não se alterou. "Madame Web" voltou a ser o segundo mais visto, com 19.732 espectadores esta semana, e arrecadou 1300.700,65 euros. Já "Todos Menos Tu", continua agarrado ao pódio, mantendo-se em terceiro lugar depois de ser visto por mais 16.499 espectadores e recebido uma receita de 100.592,39 euros.

Ao todo, a comédia romântica de Will Gluck já fez 1.735.066,77 euros em receita e foi visto por 282.883 espectadores, em 63 dias. Continua a ser a única longa-metragem a ter ultrapassado a marca de um milhão de euros, este ano.

Em quarto lugar, na semana de estreia, ficou "Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba: Para o Treino Hashira". A sessão que junta o último episódio da terceira temporada e o primeiro episódio da quarta temporada do popular anime foi vista por 15.917 pessoas e fez 100.592,39 euros, em sete dias. Esta série, que já teve uma longa-metragem a estrear em Portugal, em 2021, é das marcas mais reconhecidas da atualidade, dentro do género.

Já a estreia de "Iron Claw", da A24, ficou-se pelo sétimo lugar. O drama que retrata a história verídica da família Von Erich foi visto por 6.168 pessoas e arrecadou 38.179,51 euros.

Destaque, ainda, para a semana de estreia do filme português "Soares é Fixe!" que só conseguiu o 16.º lugar. A longa-metragem de Sérgio Graciano alcançou uma receita bruta de 15.146,38 euros e foi visionado por 2.415 espectadores.

Ao todo, houve menos 4,3% de espectadores a irem ao Cinema, nos últimos sete dias. Já a receita bruta teve uma queda semelhante de 4,1%, quando comparada com o mesmo período.

Esta semana, o destaque vai para a estreia de "Duna: Parte Dois", a sequela realizada por Dennis Villeneuve, que ocupa as principais salas comerciais do país.

Os dados completos da bilheteira portuguesa podem ser consultados no site oficial do ICA.