Morreu o filho de Gary Sinise, ator de Forrest Gump e CSI

Gary Sinise, o ativista e ator que entrou no filme "Forrest Gump" e na série "CSI Nova Iorque", anunciou esta terça-feira a morte do filho McCanna “Mac” Sinise, de 33 anos.

De acordo com o ator, Mac Sinise faleceu no mês passado, após uma longa batalha de cinco anos e meio contra um cancro ósseo raro.

Gary Sinise anunciou a morte do seu filho no site da sua fundação, dedicada a servir a comunidade e a honrar militares e veteranos de guerra, e da qual Mac fazia parte desde 2017. "Como pai, tê-lo na Fundação foi uma dádiva", lê-se no comunicado escrito pelo ator. "Ele era um grande representante que se preocupava com a missão e com aqueles a quem servimos, e eu estava ansioso para vê-lo crescer com a organização."



Em 2020, Mac Sinise abandonou a equipa da fundação do pai para se focar na sua saúde. Apesar disto, em 2023, juntou forças para terminar uma música que tinha começado nos tempos universitários. "O cancro paralisou-o do peito para baixo, mas ele ainda tinha uso limitado do braço direito e dos dedos da mão esquerda”, escreveu Sinise. “Sendo destro, ele amarrava uma caneta na mão direita e podia digitar letras e notas no seu telefone ou iPad. Ele também tinha um pequeno teclado que colocou na mesa da cama do hospital e que usava para trabalhar nas suas músicas."

Mac era um "baterista excecional", escreveu o pai, que recorda com alegria os tempos em que os dois se juntavam para dar concertos com a banda de Gary, Lt. Dan Band.

"Como qualquer família que passa por uma perda assim, estamos de coração partido, e temos lidado com a situação da melhor forma que conseguimos. Como pais, é muito difícil perder um filho. O meu coração está com todos os que sofreram uma perda semelhante, e com qualquer pessoa que perdeu um ente querido. Todos nós já o experienciámos de alguma forma", escreveu.

O ator acrescenta que, apesar da dor sentida pela família, existe conforto em saber que Mac já não está a sofrer, e que se sente inspirado pela forma como ele lidou com a situação, dizendo que ele "nunca deixou de lutar".

"Sinto-me muito abençoado, sortudo e orgulhoso de ser pai dele."