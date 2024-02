Morreu o comediante Richard Lewis, de "Curb Your Enthusiasm"

O comediante norte-americano Richard Lewis, que participou nos últimos anos na série de sucesso "Curb Your Enthusiasm", morreu aos 76 anos após ter sido diagnosticado com Parkinson em 2023, noticiou esta quarta-feira a imprensa especializada de Hollywood.

O ator anunciou em abril que tinha sido diagnosticado com esta doença e que estava a retirar-se da comédia, pelo que a sua última temporada na produção estrelada por Larry David foi a décima primeira.

"Estou focado apenas em escrever e atuar. Tenho Parkinson, mas estou sob cuidados de um médico e está tudo bem. Amo a minha mulher, amo o meu cão e amo todos os meus amigos e fãs", destacou, na altura, o artista, numa declaração pública.

Richard Lewis (Nova Iorque, 1947), muito popular nos Estados Unidos pelos seus "stand up" e especiais de comédia para a televisão, anunciou há três anos a saída de "Curb Your Enthusiasm" para recuperar de três operações, mas surpreendeu os telespetadores com um episódio na décima primeira temporada.

Richard Philip Lewis, nome completo do comediante e ator, formou-se em Marketing e Comunicação Corporativa pela Ohio State University (EUA) em 1969, mas a sua paixão era a comédia e, por isso, combinou o seu trabalho numa agência de publicidade com a escrita de guiões para o comediante Morty Gunty.

Em 1971 decidiu fazer suas próprias piadas num conhecido evento de comédia em Nova Iorque que fez com que o seu nome começasse a ser ouvido no meio, até receber o "empurrão" definitivo, três anos depois, com o "The Tonight Show Starring Johnny Carson", na estação NBC.

A partir daí começaria a aperfeiçoar as suas atuações, com a ajuda de outros comediantes renomados como David Brenner e Robert Klein, que o levaram em digressão por dezenas de cidades e ganharam popularidade que o acompanhou até aos seus últimos dias com casas lotadas em recintos como o Carnegie Hall, em Nova Iorque.

Na televisão, Lewis também trabalhou nos especiais de comédia "I"m in Pain" ou "The I"m Exhausted Concert" durante a década de 1980, pelos quais foi indicado como o comediante mais engraçado da televisão norte-americana no American Comedy Awards de 1988.

No cinema, teve papéis importantes em filmes como "Robin Hood: Heróis em Collants" (1993) e "Leaving Las Vegas (1995).