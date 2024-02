Bombeiro morre eletrocutado ao tentar salvar o cão Loki

"Sofreu um choque elétrico através da corrente onde estava preso o cão. Foi soltá-lo porque o cão estava a ganir e ficaram lá os dois". Um bombeiro do Bombarral, em Leiria, morreu eletrocutado ao tentar salvar o seu cão Loki, que estava preso numa corrente.

A notícia foi dada este domingo, numa publicação do Facebook dos Bombeiros Voluntários do Bombarral.

Numa outra página, Diário de Um Bombeiro, foi publicado no domingo um 'post' de condolências ao falecido colega, onde se lê que "nunca virou costas ao perigo" e que "morreu ao tentar salvar o seu grande amor, o seu cão."

Nas redes sociais de Jorge, encontram-se diversas publicações que mencionam os seus cães, Loki e Beny, sempre com muito amor e carinho. Numa publicação partilhada a 29 de julho do ano passado, Jorge celebrava o segundo aniversário do seu "menino Loki", a "melhor coisa" que dizia ter na sua vida. A sua "companhia".







O partido PAN reagiu à morte de Jorge na rede social X, prestando "as suas mais sentidas condolências à família e amigos" do bombeiro que "tentou salvar o seu cão Loki, que apareceu preso a uma corrente, mas morreram ambos eletrocutados."