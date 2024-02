Kenneth Mitchell, ator de Marvel e Star Trek, morre aos 49 anos

O ator Kenneth Mitchell morreu aos 49 anos de esclerose lateral amiotrófica, anunciou a família.

O artista canadiano sofria da doença, desde 2018.

Numa carreira com mais de 50 projetos, Kenneth Mitchell participou no filme da Marvel "Capitão Marvel" e na série "Star Trek: Discovery".

De acordo com com um comunicado divulgado na conta oficial do Instagram a família comunicou a morte do ator.

“É com pesar que anunciamos o falecimento de Kenneth Alexander Mitchell, amado pai, marido, irmão, tio, filho e querido amigo para muitos”, lia-se na publicação.