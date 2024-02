Atriz Amy Schumer revela ter síndrome de Cushing. Que doença é esta?

A atriz Amy Schumer anunciou que foi diagnosticada com a doença de Cushing, um distúrbio hormonal raro, após receber comentários sobre a sua aparência nas redes sociais.

A comediante norte-americana revelou o diagnóstico numa entrevista à News Not Noise, na passada sexta-feira. O assunto surgiu a propósito de uma série de comentários pejurativos que recebeu nas redes socias, que afirmavam que Schumer estava com uma "cara mais inchada" após ter aparecido no talk show apresentado por Jimmy Fallon.

“Existem alguns tipos de Cushing. Alguns que podem ser fatais, requerem cirurgia cerebral ou remoção das glândulas suprarrenais”, afirmou a atriz. "Tenho o tipo de Cushing que se vai resolver sozinho e estou saudável, [o que] foi a melhor notícia imaginável”, acrescentou.



Doença de Cushing: o que é, sintomas, causas e tratamento



A doença de Cushing resulta da produção excessiva de uma hormona, chamada ACTH, que, por sua vez, leva a uma produção de cortisol acima dos níveis necessários, de acordo com a informação disponibilizada pela CUF. É uma doença rara que poderá ter gravidade se não for tratada.

Em causa poderá estar a injeção de doses excessivas de esteroides, que contém uma versão sintética de cortisol, conhecida como a 'hormona do stress' por estar associada a mecanismos de 'luta ou fuga'.

"A maioria dos pacientes com doença de Cushing apresenta pequenos tumores (microadenomas) na hipófise. O diagnóstico da doença de Cushing pode ser demoroso e a doença deve ser sempre vigiada por um médico especialista em endocrinologia." A doença é provocada "por um excesso de cortisol ao nível sanguíneo causado por um tumor na hipófise que secreta a hormona adrenocorticotrófica (ACTH), produzida pela glândula pituitária. A ACTH estimula as glândulas suprarrenais (localizadas na parte superior dos rins) a produzir cortisol (a hormona do stress)."

A doença manifesta-se, habitualmente, por um aumento de gordura ao nível do tronco, mantendo as pernas e braços magros. Em alguns casos, surgem nódoas negras na pele ou estrias de cor vermelha, e até 50% dos doentes podem ter alterações do humor e do sono.

O diagnóstico é realizado a partir de de vários testes de despiste seguidos de confirmação. "É frequentes as análises à urina e ao sangue terem de ser repetidas em mais do que uma ocasião. Muitas vezes há necessidade de fazer testes dinâmicos endocrinológicos", lê-se na página da CUF.

O tratamento é quase sempre cirúrgico, podendo em casos mais raros estar indicado cirurgia das suprarrenais ou terapêutica farmacológica.