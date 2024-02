Conheça os primeiros finalistas do Festival da Canção 2024

Os primeiros seis finalistas do Festival da Canção 2024 foram conhecidos este sábado.

Rita Rocha com o tema “Pontos Finais”, Nena (“Teorias da Conspiração”), Perpétua (“Bem Longe Daqui”), Iolanda (“Grito”), João Borsch (“Pelas Costuras”) passaram pela votação do júri e do público,

Já “Memory”, de Noble, foi escolhida exclusivamente pelo público graças a uma nova votação.

A segunda semifinal tem lugar a 2 de março, de onde vão sair as restantes seis canções finalistas.

A final portuguesa, no ano em que se comemora o 60º aniversário do festival, realiza-se a 9 de março.

Veja as atuações dos finalistas: