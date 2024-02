Correntes d’Escritas. “O pensamento corre perigo e as palavras estão sob ameaça”

“O público não se arrepende de voltar” disse a poeta Maria do Rosário Pedreira numa das mesas dos 25 anos do festival literário Correntes d’Escritas. E o público voltou a encher as salas do Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, em mais uma edição que termina marcada pela literatura, mas também pela atualidade.

Num ano em que se celebram 50 anos do 25 de Abril o mote para esta edição era a palavra a que a Revolução deu novo sentido, Liberdade. E foi de liberdade que se falou ao longo dos dias, mas também dos perigos que o país à beira das eleições enfrenta como desafio.

Na última mesa, a escritora Hélia Correia interrogou-se se “estaremos com júbilo nestas celebrações” do 25 de Abril. Respondendo à sua pergunta, a Prémio Camões afirmou: “Não estamos” e acrescentou: “Vemos no horizonte a verdade pior e a competência para o mal”.

Hélia Correia que no seu diagnóstico falou do regresso do “instinto territorial” e “do sabor da cruzada a fabricar saliva” alertou para duas questões: “o pensamento corre perigo e as palavras estão sob ameaça”.

A autora que deixou o desafio à organização das Correntes d’Escritas para “daqui a 15 anos mudar para o Brasil” o evento, referiu ainda que a democracia abandonada “colapsa e volta à tirania”.

Na mesma mesa, o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, que anunciou que está a escrever um policial passado na Póvoa de Varzim, recordou os dias que viveu em Lisboa em Abril de 1974 e ao público das Correntes d’Escritas deixou o repto: “Somos nós que somos o futuro” e “o importante é o que fazemos do que fizeram de nós”.