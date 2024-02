Morreu o cantor Hugo Maia de Loureiro

O cantor Hugo Maia de Loureiro faleceu esta quinta-feira, 22 de fevereiro, aos 79 anos.

O artista ficou inicialmente conhecido pela sua apresentação no programa "Zip Zip", em 1969, com o tema "Fonte de Água Vermelha." No ano seguinte lançou o seu primeiro EP, intitulado de "Fonte de Água Vermelha/Menino Rei/Faina/Rosas e Espinhos".

Ainda em 1970 participou pela primeira vez no Grande Prémio TV da Canção Portuguesa, atual Festival da Canção, com a música "Canção de Madrugar", composta por Nuno Fernandes e Ary dos Santos. O tema garantiu-lhe o segundo lugar no concurso.

Em 1971 voltou a participar na competição da RTP, com a música "Crónica de Um Dia", que atingiu o quarto lugar.

Em 1972 editou o seu único álbum, "Gesta", que inclui as canções que levou ao Festival da Canção e três temas em colaboração com Ary dos Santos.

A notícia foi confirmada pelo musicólogo e autor João Carlos Callixto, que recordou o artista como "um dos mais brilhantes segundos lugares do Festival RTP da Canção".

"Pode a carreira musical ter sido curta mas deixou sem dúvida marcas até hoje", salientou João Carlos Callixto nas redes sociais.