Queens of the Stone Age é a primeira confirmação de Vilar de Mouros

Vilar de Mouros confirmou esta quinta-feira os Queens of the Stone Age como o primeiro nome para a edição deste ano do festival.

A banda norte-americana vai atuar no primeiro dia do evento, a 21 de agosto.

Os Queens of the Stone Age já estiveram, em Portugal, no ano passado, no NOS Alive, para promover o seu mais recente álbum "In Times New Roman...".

O festival de Vilar de Mouros realiza-se a 21, 22, 23 e 24 de agosto. Em 2023, recebeu cerca de 70 mil pessoas nos quatro dias de duração

Os bilhetes estão à venda na SeeTickets, com um custo de 50 euros para o passe diário e de 125 euros para o geral.