Lídia Jorge. Se não fosse escritora seria uma "agitadora" ou "sindicalista"

Numa conversa solta perante uma plateia cheia, no Festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, a escritora Lídia Jorge tomou as rédeas da sessão. Começou por assumir que é “irrequieta do ponto de vista cívico” e que deixa isso “transparecer, de facto, para os livros”.

A autora que venceu recentemente o Prémio Médicis Étranger com o livro “Misericórdia” (ed. D. Quixote) considerou que “há vasos comunicantes” entre aquilo que é a sua “preocupação concreta e real em relação à sociedade e ao mundo que estamos a viver” e a escrita.

Recordando que “já vivemos também momentos difíceis”, a autora, numa conversa moderada pelo diretor do Jornal de Letras, José Carlos Vasconcelos, assumiu, contudo, que por vezes intervém “um bocadinho demais” e “fale demais”.

Olhando para a atual situação da “nossa coletividade portuguesa e europeia”, a também conselheira de Estado lembrou que “quem muito fala, muito berra”, acrescentando que para si “a escrita é uma outra coisa, não é para intervir diretamente”.

“Eu acho que poderia fazer a mesma coisa se não escrevesse. Acho que possivelmente seria talvez agitadora ou sindicalista”, elencou a autora que nesta conversa falou também dos seus livros.

"Um punhado de gente que fez coisas lindíssimas, mas o tempo desgasta os ideais”



Dando como exemplo a obra “Os Memoráveis” (ed. D. Quixote), que escreveu nos 40 anos do 25 de Abril de 1974, Lídia Jorge diz que fez “um livro para intervir diretamente”. É, na sua opinião, um “livro que resultou de uma interpelação do mundo português”.