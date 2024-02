Israel pode ficar fora da Eurovisão por levar canção política sobre atentado do Hamas

Israel pode ficar mesmo de fora da Eurovisão por apresentar uma canção com significado político.

A artista russo-israelita Eden Golan foi escolhida pela emissora israelita RAN para interpretar a música "October Rain" - em português, "Chuva de outubro", uma referência aos ataques do Hamas a 7 de outubro, que originou a atual ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

A União Europeia de Radiodifusão não aceita mensagens políticas na Eurovisão e pode mesmo rejeitar a submissão de Israel por esse motivo. À imprensa local, a RAN já garantiu que não vai alterar a canção "mesmo que implique que fiquemos de fora da Eurovisão".

Já ao Huffington Post, um porta-voz do certame apenas confirma que a organização "encontra-se a escrutinar a letra" da canção.

"Todos os emissores têm até 11 de março para submeter as suas canções", refere, ainda.

Um conjunto de artistas europeus tinha pedido a suspensão de Israel da Eurovisão, devido ao conflito atual na Palestina, à semelhança do que aconteceu com a Rússia, mas a Eurovisão tinha rejeitado, considerando "uma comparação imperfeita" entre as duas realidades. No entanto, se o tema escolhido por Israel tiver significado político, isso já poderá ser um argumento mais convincente para a organização do evento.

A discussão sobre canções políticas na Eurovisão não é nova. Por exemplo, em 2016, a Ucrânia venceu o certame com o tema "1944", de Jamala, que fala da limpeza étnica que ocorreu na Crimeia por parte da então União Soviética.

Foi essa vitória que fez com que a Ucrânia fosse anfitriã da Eurovisão em 2017. A edição em Kiev ficou marcada pela única vitória de Portugal, pelo tema "Amar Pelos Dois" de Salvador Sobral.